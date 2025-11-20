Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на 3 месяца

Проект распоряжения Министерства внутренних дел Польши предусматривает продление еще на 90 дней действия буферной зоны на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Территория зоны, на которую распространяется запрет на пребывание, не изменится – она по-прежнему не будет охватывать населенные пункты и туристические маршруты.

Зона по-прежнему будет охватывать участок границы длиной 78,29 км.

На участке 59,24 км ширина территории, на которую распространяется запрет, составит 200 метров от государственной границы. Зато на участке 15,26 км, расположенном в районе природных заповедников, зона будет шире – около 2 км, а на участке примерно 3,79 км ее ширина вглубь страны составит около 4 км.

По оценке Пограничной службы Польши, действующие ограничения дали положительные результаты в противодействии постоянному миграционному давлению на границе с Беларусью.

Запрет на пребывание на определенной территории в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Беларусью, действует с 13 июня 2024 года.

В начале сентября Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на три месяца, срок действия истекает 5 декабря.