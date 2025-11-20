Білий дім підтвердив, що Рубіо і Віткофф працювали над "мирним планом" для України

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у четвер сказала, що адміністрація Дональда Трампа вела непублічну роботу з підготовки нового "мирного плану" для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За словами Левітт, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і державний секретар Марко Рубіо "протягом останнього місяця тихо працювали над планом".

"Вони спілкувалися з обома сторонами, Росією та Україною, щоб зрозуміти, на що ці країни готові піти, щоб досягти тривалого і стабільного миру", – додала речниця.

Левітт сказала, що переговори тривають, але вона не буде "розкривати подробиці" підготовленого США плану.

"Це хороший план як для Росії, так і для України, і ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін, і ми дуже наполегливо працюємо над його реалізацією", – сказала вона.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

За даними численних ЗМІ, план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Американські посадовці непублічно сказали, що деякі частини "мирного плану" США для України, які обговорюються у медіа, не остаточні і "майже напевно" будуть змінені.