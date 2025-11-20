Белый дом подтвердил, что Рубио и Виткофф работали над "мирным планом" для Украины

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг заявила, что администрация Дональда Трампа вела непубличную работу по подготовке нового "мирного плана" для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По словам Левитт, специальный посланник президента США Стив Виткофф и государственный секретарь Марко Рубио "в течение последнего месяца тихо работали над планом".

"Они общались с обеими сторонами, Россией и Украиной, чтобы понять, на что эти страны готовы пойти, чтобы достичь длительного и стабильного мира", – добавила пресс-секретарь.

Левитт сказала, что переговоры продолжаются, но она не будет "раскрывать подробности" подготовленного США плана.

"Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон, и мы очень упорно работаем над его реализацией", – сказала она.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

По данным многочисленных СМИ, план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный.

Американские чиновники непублично сказали, что некоторые части "мирного плана" США для Украины, которые обсуждаются в СМИ, не являются окончательными и "почти наверняка" будут изменены.