CNN: у США кажуть, що "майже напевно" деякі пункти "мирного плану" будуть змінені

Американські посадовці заявили, що деякі частини "мирного плану" США для України, які обговорюються у медіа, не остаточні і "майже напевно" будуть змінені.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

За словами неназваних американських посадовців, план ще опрацьовується, а будь-яка остаточна угода вимагатиме поступок з обох сторін – не тільки з боку України.

Деякі з пунктів, які зараз обговорюються – включаючи ті, що, як видається, схиляються на користь Москви – не є остаточними і, майже напевно, будуть змінені, заявили посадовці США.

План, який переглянув і підтримав президент Дональд Трамп, є останньою спробою Білого дому покласти край війні Росії в Україні. Деякі положення плану, зокрема територіальні поступки в районах, які наразі не контролюються Росією, українська сторона вже раніше визначала як неприйнятні. Але американські посадовці попри це бачать нову можливість для відновлення мирних переговорів.

План все ще перебуває на стадії розробки, і багато його пунктів ще не остаточно узгоджені, відзначає телеканал.

Державний секретар Марко Рубіо в середу ввечері заявив, що документ є "списком потенційних ідей", а не завершеною пропозицією.

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.