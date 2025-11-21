Активами підсанкційного "Лукойлу" зацікавилась компанія з ОАЕ

Придбанням закордонних активів російської компанії "Лукойл", яка опинилась під американськими санкціями, зацікавилась International Holding Company з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

На запит агентства в IHC підтвердили, що висловили інтерес до придбання активів "Лукойлу" і повідомили про це Мінфін США. IHC очолює шейх Тахнун бен Заїд Аль Нах’ян, брат президента ОАЕ, який також є очільником двох суверенних фондів емірату Абу-Дабі.

Компанія з Еміратів поповнює зростаючий список претендентів на активи "Лукойлу", серед яких раніше називали ExxonMobil, Chevron та Carlyle. Швейцарський торговий дім Gunvor відкликав свою пропозицію після того, як США заявили, що не схвалять цю угоду.

Потенційних претендентів побільшало після того, як США дали дозвіл зацікавленим компаніям на початок переговорів з "Лукойлом".

Російська компанія має три НПЗ у Європі, акції у нафтовидобутку в Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті, ОАЕ та Нігерії, а також сотні заправних станцій по всьому світу, включно зі США.

Як відомо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

