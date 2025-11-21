Активами подсанкционного "Лукойла" заинтересовалась компания из ОАЭ

Приобретением зарубежных активов российской компании "Лукойл", которая оказалась под американскими санкциями, заинтересовалась International Holding Company из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

На запрос агентства в IHC подтвердили, что выразили интерес к приобретению активов "Лукойла" и сообщили об этом Минфину США. IHC возглавляет шейх Тахнун бен Заид Аль Нахьян, брат президента ОАЭ, который также является главой двух суверенных фондов эмирата Абу-Даби.

Компания из Эмиратов пополняет растущий список претендентов на активы "Лукойла", среди которых ранее называли ExxonMobil, Chevron и Carlyle. Швейцарский торговый дом Gunvor отозвал свое предложение после того, как США заявили, что не одобрят эту сделку.

Потенциальных претендентов стало больше после того, как США дали разрешение заинтересованным компаниям на начало переговоров с "Лукойлом".

Российская компания имеет три НПЗ в Европе, акции в нефтедобыче в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте, ОАЭ и Нигерии, а также сотни заправочных станций по всему миру, включая США.

Как известно, в конце октября США впервые за второй каденции Дональда Трампа применили новые санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

