В СБУ розкрили ім’я військового РФ, підозрюваного у катуваннях, якого передали Литві

Полонений росіянин, якого Україна наприкінці жовтня екстрадувала до Литви за підозрами в причетності до катувань литовського волонтера, – Марген Гаджимагомедов зі 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, пише "Європейська правда".

В СБУ повідомили, що переданого Литві полоненого російського військового звати Марген Гаджимагомедов. Він був інспектором військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії РФ, та, за даними слідства, брав участь у жорстоких катуваннях полонених у тюрмі, облаштованій російськими силами на території окупованого аеродрому в Мелітополі на Запоріжжі.

Серед постраждалих від його дій був волонтер з Литви, який допомагав Силам оборони України з перших днів повномасштабної війни.

Росіянин згодом потрапив у полон під час боїв у районі Роботиного у серпні 2024 року.

За матеріалами слідчих СБУ та іноземних партнерів, Вільнюський міський суд визнав фігуранта підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

За запитом Генеральної прокуратури Литви наприкінці жовтня Україна провела процедуру екстрадиції для його притягнення до відповідальності у Литві, де йому загрожує від 10 років до довічного ув’язнення. У перших повідомленнях про екстрадицію не згадували ім’я підозрюваного.

В СБУ зазначають, що це перший за час повномасштабної війни випадок, коли Україна видала полоненого військовослужбовця РФ іншій іноземній державі.

