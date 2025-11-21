В СБУ раскрыли имя военного РФ, подозреваемого в пытках, которого передали Литве

Пленный россиянин, которого Украина в конце октября экстрадировала в Литву по подозрению в причастности к пыткам литовского волонтера, – Марген Гаджимагомедов из 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет "Европейская правда".

В СБУ сообщили, что переданного Литве пленного российского военного зовут Марген Гаджимагомедов. Он был инспектором военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии РФ и, по данным следствия, участвовал в жестоких пытках пленных в тюрьме, оборудованной российскими силами на территории оккупированного аэродрома в Мелитополе в Запорожской области.

Среди пострадавших от его действий был волонтер из Литвы, который помогал Силам обороны Украины с первых дней полномасштабной войны.

Россиянин впоследствии попал в плен во время боев в районе Роботиного в августе 2024 года.

По материалам следователей СБУ и иностранных партнеров, Вильнюсский городской суд признал фигуранта подозреваемым в нарушении Женевских конвенций, законов и обычаев войны в соответствии со статьями 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

По запросу Генеральной прокуратуры Литвы в конце октября Украина провела процедуру экстрадиции для его привлечения к ответственности в Литве, где ему грозит от 10 лет до пожизненного заключения. В первых сообщениях об экстрадиции не упоминалось имя подозреваемого.

В СБУ отмечают, что это первый за время полномасштабной войны случай, когда Украина выдала пленного военнослужащего РФ другому иностранному государству.

Недавно на границе с Литвой задержали гражданина Украины, который участвовал в боевых действиях в рядах армии РФ в войне против Украины.