На кордоні з Литвою затримали українця, що воював на боці РФ

На кордоні з Литвою затримали громадянина України, який брав участь у бойових діях у лавах російської армії у війні проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, пише "Європейська правда".

У Службі безпеки називають затримання результатом співпраці українських та литовських правоохоронних органів. 33-річного громадянина України затримали на кордоні з Литвою, куди він спробував виїхати як біженець.

За даними слідства, чоловік – родом із Сумщини, але після окупації Криму Росією переїхав туди, взяв російський паспорт, вступив до путінської партії "Єдиная Россия" та вступив в російську армію на контракт.

"У лавах збройних сил РФ його призначили оператором безпілотних систем та відправили воювати на Південний фронт України. Оцінивши ризики участі в боях проти Сил оборони України, бойовик втік з вогневих позицій, а потім – до Євросоюзу. На території ЄС фігурант планував за допомогою свого українського паспорта оформити статус біженця і "залягти на дно", – розповіли в СБУ.

У Литві його затримали, маючи відповідну інформацію від української сторони, та видали в Україну для притягнення до відповідальності. Чоловіку інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Литовські ЗМІ зверталися за коментарями до генеральної прокуратури Литви, але там зазначили, що не можуть коментувати з приводу розслідування, що ведеться іншою державою.

Раніше з України до Литви доставили бійця РФ, якого підозрюють у воєнних злочинах.

Також повідомляли, що Європол допоміг Україні та Молдові ідентифікувати понад 650 найманців російських ПВК.