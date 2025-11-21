Колишнього євродепутата з Британії посадили на 10 років за хабарі від екснардепа Волошина

Колишнього депутата Європарламенту і лідера партії Reform UK в Уельсі Натана Гілла у п'ятницю засудили до 10,5 року ув'язнення за виголошення проросійських промов в обмін на гроші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Суд ухвалив, що дії Гілла суперечили його обов'язку "дотримуватись парламентських процесів", а саме вимозі не приймати хабарі або винагороди.

Колишнього євродепутата засудили до 10 з половиною років тюремного ув'язнення після визнання восьми епізодів хабарництва. Він матиме право на звільнення під заставу після відбуття половини терміну.

Після оголошення вироку Гілла вивели з зали суду для негайного відбування покарання у в'язниці.

У вересні Натан Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення в корупції, вчиненій між груднем 2018-го та липнем 2019 року, і, за словами його адвоката, може отримати тюремний строк.

Гілл був депутатом Європарламенту з липня 2014-го до січня 2020 року від партії UKIP, а згодом від партії Brexit – до того, як Британія вийшла з ЄС.

Він визнав, що отримував гроші за проросійські заяви від Олега Волошина, колишнього українського нардепа від ОПЗЖ, якого США внесли до санкційних списків за співпрацю з Кремлем. Волошин також фігурує у санкційних списках ЄС. Верховна Рада позбавила Волошина мандата в лютому 2023 року.

Згідно з обвинуваченням, Гілл також організовував участь євродепутатів у програмах телеканалу "112 Україна", який було закрито у 2021 році в межах санкцій проти його власника, проросійського бізнесмена Тараса Козака.