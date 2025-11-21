Бывшего евродепутата из Британии посадили на 10 лет за взятки от экс-нардепа Волошина

Бывшего депутата Европарламента и лидера партии Reform UK в Уэльсе Натана Хилла в пятницу приговорили к 10,5 годам заключения за произнесение пророссийских речей в обмен на деньги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Суд постановил, что действия Хилла противоречили его обязанности "придерживаться парламентских процессов", а именно требованию не принимать взятки или вознаграждения.

Бывшего евродепутата приговорили к 10 с половиной годам тюремного заключения после признания восьми эпизодов взяточничества. Он будет иметь право на освобождение под залог после отбытия половины срока.

После оглашения приговора Хилла вывели из зала суда для немедленного отбывания наказания в тюрьме.

В сентябре Натан Хилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в коррупции, совершенной между декабрем 2018-го и июлем 2019 года, и, по словам его адвоката, может получить тюремный срок.

Хилл был депутатом Европарламента с июля 2014-го по январь 2020 года от партии UKIP, а затем от партии Brexit – до того, как Британия вышла из ЕС.

Он признал, что получал деньги за пророссийские заявления от Олега Волошина, бывшего украинского нардепа от ОПЗЖ, которого США внесли в санкционные списки за сотрудничество с Кремлем. Волошин также фигурирует в санкционных списках ЕС. Верховная Рада лишила Волошина мандата в феврале 2023 года.

Согласно обвинению, Хилл также организовывал участие евродепутатов в программах телеканала "112 Украина", который был закрыт в 2021 году в рамках санкций против его владельца, пророссийского бизнесмена Тараса Козака.