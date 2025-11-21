Новий міністр оборони Литви несподівано приїхав до України
Новопризначений міністр оборони Литви Робертас Каунас у пʼятницю прибув до України та зустрівся з українським візаві Денисом Шмигалем.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль повідомив на X.
Шмигаль розповів, що на зустрічі з головою литовського Міноборони подякував за підтримку України, рішення виділяти Литвою 0,25% ВВП на військову допомогу, активну участь у програмах PURL і SAFE, а також виділення коштів на закупівлю ЗРК Patriot.
"Вдячний за підготовку нового пакета військової допомоги, який включатиме критично важливе озброєння", – додав він, не уточнивши подробиць.
За словами українського міністра, сторони обговорили посилення співробітництва у сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема "спільне виробництво морських дронів, радарів та протипіхотних мін".
Робертас Каунас став міністром оборони Литви у листопаді 2025 року – після того, як його попередниця Довіле Шакалієне пішла у відставку через конфлікт із премʼєркою Інгою Ругінене.
Каунас нещодавно говорив, що Литва надасть пріоритет розвитку протиповітряної оборони, відклавши інші військові закупівлі.