Новый министр обороны Литвы неожиданно приехал в Украину

Новоназначенный министр обороны Литвы Робертас Каунас в пятницу прибыл в Украину и встретился с украинским визави Денисом Шмыгалем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шмыгаль сообщил на X.

Шмыгаль рассказал, что на встрече с главой литовского Минобороны поблагодарил за поддержку Украины, решение выделять Литвой 0,25% ВВП на военную помощь, активное участие в программах PURL и SAFE, а также выделение средств на закупку ЗРК Patriot.

"Благодарен за подготовку нового пакета военной помощи, который будет включать критически важное вооружение", – добавил он, не уточнив подробностей.

По словам украинского министра, стороны обсудили усиление сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса, в частности "совместное производство морских дронов, радаров и противопехотных мин".

Робертас Каунас стал министром обороны Литвы в ноябре 2025 года – после того, как его предшественница Довиле Шакалиене ушла в отставку из-за конфликта с премьер-министром Ингой Ругинене.

Каунас недавно говорил, что Литва предоставит приоритет развитию противовоздушной обороны, отложив другие военные закупки.