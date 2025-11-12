Новий міністр оборони Литви пообіцяв зміцнити протиповітряну оборону країни

Новопризначений міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що влада країни координує плани щодо подальшого зміцнення протиповітряної оборони.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

У своїй промові під час церемонії передачі повноважень у Міністерстві оборони Каунас наголосив, що протиповітряна оборона є ключовим пріоритетом.

Він сказав, що Державна рада з питань оборони, очолювана президентом Гітанасом Науседою, планує зібратися 18 листопада, щоб обговорити це питання.

"Міжвідомчі обговорення щодо цього питання тривають, і розробляється план фінансування. Ми знайдемо рішення, необхідні для зміцнення нашої оборони, зокрема протиповітряної оборони", – запевнив міністр.

Девідас Матульоніс, головний радник президента з питань національної безпеки, сказав, що поки що не ясно, як будуть фінансуватися додаткові потреби в протиповітряній обороні.

"Ми, швидше за все, обговоримо додаткові потреби в протиповітряній обороні, але чи буде це фінансуватися за рахунок додаткових ресурсів або в рамках існуючого бюджету, я сьогодні сказати не можу", – додав Матульоніс.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх.

Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Литовські аеропорти та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями.

11 листопада Литва викликала білоруського дипломата. Це сталося після порушень повітряного простору 8 і 10 листопада, "коли нелегальні повітряні кулі з Білорусі знову створили загрозу цивільній авіації та громадській безпеці".