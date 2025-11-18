Литва пріоритезує розвиток ППО на тлі навали метеозондів з Білорусі та загрози дронів

Литва надасть пріоритет розвитку протиповітряної оборони, відклавши інші військові закупівлі.

Як пише "Європейська правда", про це заявили литовські високопосадовці у вівторок після засідання Державної ради з питань оборони, інформує LRT.

Міністр оборони Робертас Каунас зазначив, що деякі закупівлі "можуть бути перенесені в часі", хоча жоден з посадовців не уточнив, які саме закупівлі можуть бути відкладені.

"Зараз ми маємо нові планові розрахунки і будемо шукати способи розвитку потенціалу протиповітряної оборони, можливо, за рахунок інших видів потенціалу", – заявив журналістам у Вільнюсі начальник Генерального штабу Раймундас Вайкшнорас.

"Ми складемо план, а потім визначимо терміни", – додав він.

Згідно з попередніми повідомленнями, у розробці архітектури протиповітряної оборони братимуть участь Збройні сили Литви, Державна прикордонна служба та Служба громадської безпеки.

Дейвідас Матульоніс, головний радник президента з питань національної безпеки, заявив, що проєкт коштуватиме кілька сотень мільйонів євро і фінансуватиметься в рамках поточних асигнувань на оборону, а не за рахунок додаткових витрат.

Очікується, що запланована система буде протидіяти безпілотним літальним апаратам, а також повітряним кулям контрабандистів, які останнім часом становлять загрозу безпеці вздовж кордону Литви.

Через використання метеорологічних куль з Білорусі Литва кілька разів була змушена зупиняти роботу аеропортів. Керівництво країни називає це гібридною атакою Білорусі. Такі дії Мінська засудили керівники ЄС, а підтримку Литві висловив НАТО.

17 листопада у Литві проходила масштабна операція, в ході якої об'єднані сили правоохоронних органів провели заходи щодо запобігання переправленню контрабанди з Білорусі на повітряних кулях.

Після серії інцидентів з метеокулями Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх.