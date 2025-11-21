У Німеччині покарали тіктокера, який назвав українців "покидьками"

Суд німецького міста Оснабрюк засудив 44-річного чоловіка за розпалювання ненависті проти українців на TikTok.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

З початку повномасштабної російської агресії проти України і до червня 2024 року чоловік, серед іншого, називав на своєму каналі в TikTok українське населення "покидьками" і погрожував насильством окремим людям.

Крім того, він закликав фотографувати і вбивати українських громадян.

У травні 2024 року окружний суд Оснабрюка засудив 44-річного чоловіка до десяти місяців умовного ув'язнення. Спершу він подав апеляцію, але цього тижня відкликав її.

Оскільки апеляція була відкликана, рішення окружного суду Оснабрюка набуло чинності.

Австрія, Нідерланди та Франція нещодавно закликали ЄС негайно припинити фінансування організацій, які не підтримують його цінності, і зробити більше для боротьби з мовою ненависті.

У лютому 2025 року суд у Латвії засудив чоловіка до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за розпалювання ненависті на національному ґрунті та інші злочини.