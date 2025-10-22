Три країни закликали ЄС посилити боротьбу з мовою ненависті

ЄС повинен негайно припинити фінансування організацій, які не підтримують його цінності, і зробити більше для боротьби з мовою ненависті.

До цього закликали Франція, Австрія та Нідерланди в неофіційному документі, з яким ознайомилося видання Politico, передає "Європейська правда".

Посилаючись на сплеск антисемітських і расистських інцидентів після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і війни в Газі, три країни закликають Брюссель і національні столиці "подвоїти зусилля по боротьбі з расизмом, антисемітизмом, ксенофобією і антимусульманською ненавистю" і забезпечити "відсутність підтримки організацій, ворожих європейським цінностям, зокрема, шляхом фінансування".

Документ містить пропозиції щодо посилення фінансового нагляду та розширення кримінального та оперативного реагування ЄС на злочини на ґрунті ненависті.

Документ закликає Європейську комісію повною мірою застосовувати існуючі бюджетні правила, що дозволяють виключити організації, які розпалюють ненависть, і змусити бенефіціарів таких програм, як Erasmus+ і CERV (Громадяни, рівність, права і цінності), підписати зобов'язання про те, що вони будуть поважати і просувати права і цінності ЄС.

Документ підписано за день до засідання Європейської Ради в Брюсселі, на якому лідери ЄС обговорюватимуть питання підтримки України, оборони, а також житла, конкурентоспроможності, міграції, "зеленого" та цифрового переходу.

Згідно з проєктом висновків Ради, очікується, що національні лідери підкреслять, що цінності ЄС однаково застосовуються в цифровій сфері, а захист неповнолітніх буде виділений як ключовий пріоритет.

Окрім фінансування, документ вимагає жорсткіших заходів проти мови ненависті онлайн і офлайн. Він також закликає Європол запустити проєкт, спрямований на боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті, і закликає до проведення освітніх та інформаційних програм з питань толерантності та пам'яті про Голокост через програми Erasmus+ і CERV.

Нагадаємо, уряд Британії розпорядився, щоб британські університети вжили рішучіших заходів для захисту єврейських студентів після смертельного нападу на синагогу в північній Англії.

У другу річницю нападу ХАМАС на Ізраїль канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що йому соромно через рівень антисемітизму, який запанував у країні.