В Германии наказали тиктокера, который называл украинцев "подонками"

Суд немецкого города Оснабрюк осудил 44-летнего мужчину за разжигание ненависти против украинцев на TikTok.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины и до июня 2024 года мужчина, среди прочего, называл на своем канале в TikTok украинское население "отбросами" и угрожал насилием отдельным людям.

Кроме того, он призывал фотографировать и убивать украинских граждан.

В мае 2024 года окружной суд Оснабрюка приговорил 44-летнего мужчину к десяти месяцам условного заключения. Сначала он подал апелляцию, но на этой неделе отозвал ее.

Поскольку апелляция была отозвана, решение окружного суда Оснабрюка вступило в силу.

Австрия, Нидерланды и Франция недавно призвали ЕС немедленно прекратить финансирование организаций, которые не поддерживают его ценности, и сделать больше для борьбы с языком ненависти.

В феврале 2025 года суд в Латвии приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за разжигание ненависти на национальной почве и другие преступления.