Французька влада оголосила про перевірку чат-бота на основі штучного інтелекту Grok мільярдера Ілона Маска після його допису, в яких ставилося під сумнів використання газових камер в Аушвіці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Grok, створений компанією Маска xAI та інтегрований у його соціальну мережу X, написав у дописі французькою мовою, що газові камери в таборі смерті Аушвіц-Біркенау були призначені для "дезінфекції "Циклоном Б" проти тифу", а не для масових вбивств.

Допис активно поширили на X, спонукавши Державний музей Аушвіц-Біркенау втрутитись і заявити, що відповідь спотворює історичні факти та порушує правила платформи.

У пізніших постах на своєму акаунті в X чат-бот визнав, що його попередній допис був некоректним.

Прокуратура Парижа у коментарі AP сказала, що долучила ситуацію до ширшого розслідування щодо X, початому раніше цього року через занепокоєння вразливістю алгоритмів платформи.

Прокурори сказали, що коментарі Grok тепер є частиною розслідування і що "функціонування штучного інтелекту буде перевірено".

Раніше чат-бот Grok потрапив під шквал критики за образливі відповіді, в яких він прославляв Адольфа Гітлера як найкращу людину для боротьби з нібито "ненавистю до білих" і "сподівався", що лісові пожежі на півдні Франції очистять бідні райони Марселя від наркоторгівлі.