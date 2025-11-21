Французские власти объявили о проверке чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok миллиардера Илона Маска после его сообщения, в которых ставилось под сомнение использование газовых камер в Аушвице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Grok, созданный компанией Маска xAI и интегрированный в его социальную сеть X, написал в посте на французском языке, что газовые камеры в лагере смерти Аушвиц-Биркенау были предназначены для "дезинфекции "Циклоном Б" против тифа", а не для массовых убийств.

Сообщение активно распространили на X, побудив Государственный музей Аушвиц-Биркенау вмешаться и заявить, что ответ искажает исторические факты и нарушает правила платформы.

В более поздних постах на своем аккаунте в X чат-бот признал, что его предыдущее сообщение было некорректным.

Прокуратура Парижа в комментарии AP сказала, что приобщила ситуацию к более широкому расследованию в отношении X, начатом ранее в этом году из-за беспокойства уязвимостью алгоритмов платформы.

Прокуроры сказали, что комментарии Grok теперь являются частью расследования и что "функционирование искусственного интеллекта будет проверено".

Ранее чат-бот Grok попал под шквал критики за оскорбительные ответы, в которых он прославлял Адольфа Гитлера как лучшего человека для борьбы с якобы "ненавистью к белым" и "надеялся", что лесные пожары на юге Франции очистят бедные районы Марселя от наркоторговли.