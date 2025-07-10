ЄС розбирається з ШІ-ботом соцмережі Маска після скарги Польщі

Європейська комісія звʼязалась із соцмережею Х після того, як Польща офіційно поскаржилась на інтегрований у неї бот Grok через його контроверсійні заяви.

Про це в четвер заявив речник Єврокомісії Томас Реньє, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами Реньє, Європейський Союз "надзвичайно серйозно" ставиться до скарг на антисемітські коментарі та схвалення Адольфа Гітлера, згенеровані Grok.

Він підтвердив, що Польща надіслала Єврокомісії листа з вимогою розслідувати діяльність Grok, і ЄС уважно розгляне це питання і "відповість у належний час".

"Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно", – запевнив речник, додавши, що Єврокомісія підтримує контакти з польськими органами влади та адміністрацією X.

Цього тижня ШІ-чатбот Grok потрапив під шквал критики за образливі відповіді, в яких він прославляв Адольфа Гітлера як найкращу людину для боротьби з нібито "ненавистю до білих" і "сподівався", що лісові пожежі на півдні Франції очистять бідні райони Марселя від наркоторгівлі.

У серії дописів, опублікованих після оновлення моделі штучного інтелекту X, Grok також вжив образливі висловлювання на адресу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, назвавши його "зрадником".

Раніше стало відомо, що у Туреччині заблокували доступ до Grok після того, як він генерував відповіді, які, на думку влади країни, містили образи на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана.