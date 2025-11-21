Експрезидент Франції Саркозі написав мемуари про 20 днів свого увʼязнення

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі написав мемуари, присвячені своєму нетривалому перебуванню у вʼязниці.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомило видавництво Fayard, у якому вийде книга Саркозі.

Мемуари Саркозі "Щоденник вʼязня" про 20-денне перебування у вʼязниці налічують 216 сторінок і будуть доступні у продажу з 10 грудня.

"У в'язниці немає на що дивитися і нічого робити. Я забуваю про тишу, якої не існує в (вʼязниці. – Ред.) "Ля Санте", де можна багато що почути. На жаль, шум там постійний. Як і в пустелі, внутрішнє життя у в'язниці стає сильнішим", – цитує Fayard уривок із книги.

Ніколя Саркозі з кінця жовтня утримувався у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

10 листопада суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

