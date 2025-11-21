Экс-президент Франции Саркози написал мемуары о 20 днях своего заключения

Бывший президент Франции Николя Саркози написал мемуары, посвященные своему непродолжительному пребыванию в тюрьме.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщило издательство Fayard, в котором выйдет книга Саркози.

Мемуары Саркози "Дневник узника" о 20-дневном пребывании в тюрьме насчитывают 216 страниц и будут доступны в продаже с 10 декабря.

"В тюрьме не на что смотреть и нечего делать. Я забываю о тишине, которой не существует в (тюрьме. – Ред.) "Ля Санте", где можно многое услышать. К сожалению, шум там постоянный. Как и в пустыне, внутренняя жизнь в тюрьме становится сильнее", – цитирует Fayard отрывок из книги.

Николя Саркози с конца октября содержался в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

10 ноября суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

