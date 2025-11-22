Укр Рус Eng

Країни Європи згадують жертв Голодомору в Україні

Новини — Субота, 22 листопада 2025, 12:22 — Марія Ємець

Низка європейських столиць опублікували заяви у пам’ять про мільйони українців, що загинули внаслідок влаштованого радянською владою Голодомору. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

До дня пам’яті жертв Голодомору, який відзначають у третю суботу листопада, низка країн виступили із заявами на згадку про ці злочини сталінського режиму та провели паралелі з подіями сьогодення. 

"Сьогодні ми згадуємо мільйони загиблих внаслідок штучного голоду, влаштованого для знищення українського народу. Попри жахливі страждання і людські втрати, він не зламав дух українців. Зараз Росія знову намагається стерти українську націю та ідентичність. Україна вистоїть", – йдеться у заяві МЗС Латвії. 

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна нагадав, що Голодомор був геноцидом, влаштований тоталітарною владою СРСР проти українців. "Зараз Росія знову застосовує в Україні геноцидальні методи… Пам’ять про Голодомор зміцнює спротив України і допомагає світу розуміти природу теперішньої війни Росії", – пише він. 

"Голод був покаранням за спротив українців під час радянської окупації… Зараз Росія продовжує використовувати продовольство й торгівлю як зброю і використовує голод для здобуття геополітичних переваг по всьому світу", – зазначили в МЗС Литви. 

"90 років потому Кремль знову скоює в Україні серйозні порушення міжнародного права. Слідча комісія встановила факти системних і розповсюджених практик тортур над українськими цивільними та військовополоненими. Справедливість має перемогти", – наголосила очільниця МЗС Швеції Марія Стенергард. 

"Голод, влаштований сталінським режимом, призвів до загибелі мільйонів українців. Голод ніколи не має використовуватися як зброя", – пишуть в МЗС Австрії. 

Нагадаємо, у 2024 році парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: