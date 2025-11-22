Лукашенко на тлі домовленостей з Трампом помилував і повернув Україні 31 громадянина

У рамках домовленості зі США самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував три десятки українців, засуджених до тюремного ув'язнення.

Про це заявила журналістам прессекретарка глави Білорусі Наталія Ейсмонт, передає "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"У розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і президентом Республіки Білорусь Александром Лукашенком на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в суміжній державі, керуючись принципами гуманізму та як жест доброї волі, президентом помилувано 31 громадянина України, який вчинив кримінальні злочини на території нашої країни", – заявила Наталія Ейсмонт.

"Опівдні 22 листопада відбулася передача їх українській стороні", – уточнила прессекретарка.

Передачу українських громадян підтвердив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення – від 2 до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ", – повідомили у штабі.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Раніше цього тижня Александр Лукашенко помилував двох католицьких священнослужителів, яких було ув’язнено за "тяжкі злочини проти держави".

У вересні Лукашенко напередодні Дня народної єдності помилував 25 осіб, засуджених, зокрема, за "злочини екстремістського спрямування".

Також того ж місяця білоруська влада звільнила 52 в'язнів. Серед них були, зокрема, і політв'язні.

Це сталося після зустрічі Александра Лукашенка з посланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

На початку листопада Трамп висунув Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі.

