Лукашенко на фоне договоренностей с Трампом помиловал и вернул Украине 31 гражданина

В рамках договоренности с США самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал три десятка украинцев, приговоренных к тюремному заключению.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт, передает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и как жест доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны", – заявила Наталья Эйсмонт.

"В полдень 22 ноября состоялась передача их украинской стороне", – уточнила пресс-секретарь.

Передачу украинских граждан подтвердил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и приговоренные к различным срокам заключения – от 2 до 11 лет.

Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки – 18 лет, самому старшему – 58 лет. Среди освобожденных гражданских граждан есть больные тяжелыми болезнями.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ", – сообщили в штабе.

Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

Ранее на этой неделе Александр Лукашенко помиловал двух католических священнослужителей, которые были заключены в тюрьму за "тяжкие преступления против государства".

В сентябре Лукашенко накануне Дня народного единства помиловал 25 человек, осужденных, в частности, за "преступления экстремистской направленности".

Также в том же месяце белорусские власти освободили 52 заключенных. Среди них были, в частности, и политзаключенные.

Это произошло после встречи Александра Лукашенко с посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

В начале ноября Трамп выдвинул Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.