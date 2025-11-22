Орбан вимагає у ЄС негайно підтримати "мирний план" США і зупинити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розглядає новий дипломатичний тиск з боку Вашингтона на Київ як можливість призупинити мільярдні фінансові вливання ЄС для України.

Про це йдеться у надісланому до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн листі Орбана, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

У листі Орбан закликав ЄС погодитися на умови пропозиції США з 28 пунктів, які передбачають, що Україна відмовиться від частини території і скоротить свої збройні сили.

"Європейці повинні негайно і беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. На додаток до підтримки президента США, ми повинні без зволікань розпочати автономні та прямі переговори з Росією", – написав Орбан.

Окрім Угорщини, 26 інших країн ЄС "неодноразово давали зрозуміти, що їхня підтримка України є однозначною", – сказав посадовець ЄС на умовах анонімності, щоб відповісти на лист.

"Існує інтенсивна взаємодія і координація між європейськими лідерами, а також з партнерами, які не є членами ЄС, з метою продовження цієї підтримки у світлі останніх подій", – додав він.

Водночас Орбан заявив у листі, що Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" і "не погоджується з тим, щоб таке рішення було прийнято від імені та в рамках ЄС".

Наразі офіційні особи в Брюсселі проводять переговори з країнами-членами ЄС про те, як використати використання знерухомлених російських активів для надання Україні кредиту на репарації у розмірі 140 мільярдів євро.

Будапешт послідовно намагався заблокувати вкрай необхідну військову та фінансову допомогу для оборонних зусиль Києва, одночасно зміцнюючи зв'язки Угорщини з Кремлем і виступаючи проти санкцій, спрямованих на виснаження військової машини Путіна.

Лідери європейських держав та євроінституцій, прем’єри Британії Канади, Японії та Норвегії заявили, що проєкт "мирного плану" США потребує додаткової роботи і вони готові до неї долучитися, але одразу висловили занепокоєння щодо вимоги скорочення української армії.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.