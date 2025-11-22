Орбан требует у ЕС немедленно поддержать "мирный план" США и остановить помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает новое дипломатическое давление со стороны Вашингтона на Киев как возможность приостановить миллиардные финансовые вливания ЕС для Украины.

Об этом говорится в направленном президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письме Орбана, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

В письме Орбан призвал ЕС согласиться на условия предложения США из 28 пунктов, которые предусматривают, что Украина откажется от части территории и сократит свои вооруженные силы.

"Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов. В дополнение к поддержке президента США, мы должны без промедлений начать автономные и прямые переговоры с Россией", – написал Орбан.

Кроме Венгрии, 26 других стран ЕС "неоднократно давали понять, что их поддержка Украины является однозначной", – сказал чиновник ЕС на условиях анонимности, чтобы ответить на письмо.

"Существует интенсивное взаимодействие и координация между европейскими лидерами, а также с партнерами, которые не являются членами ЕС, с целью продолжения этой поддержки в свете последних событий", – добавил он.

В то же время Орбан заявил в письме, что Венгрия "не поддерживает предоставление Европейским Союзом любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме" и "не соглашается с тем, чтобы такое решение было принято от имени и в рамках ЕС".

Сейчас официальные лица в Брюсселе проводят переговоры со странами-членами ЕС о том, как использовать использование обездвиженных российских активов для предоставления Украине кредита на репарации в размере 140 миллиардов евро.

Будапешт последовательно пытался заблокировать крайне необходимую военную и финансовую помощь для оборонных усилий Киева, одновременно укрепляя связи Венгрии с Кремлем и выступая против санкций, направленных на истощение военной машины Путина.

Лидеры европейских государств и евроинститутов, премьеры Великобритании Канады, Японии и Норвегии заявили, что проект "мирного плана" США требует дополнительной работы и они готовы к ней присоединиться, но сразу выразили обеспокоенность относительно требования сокращения украинской армии.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.