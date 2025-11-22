Макрон розповів деталі про обговорення "мирного плану" для України в Женеві

Представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо "мирного плану", запропонованого Сполученими Штатами для України, у неділю, 23 листопада, у Женеві, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив президент Франції Емманюель Макрон 22 листопада на полях засідання G20 у Південній Африці.

Європейський Союз на перемовинах про мир в Україні в Женеві представлятимуть Франція, Німеччина та Британія.

"Вже завтра вранці американські переговорники прибудуть до Женеви, туди вирушить українська переговорна команда, а також переговорна команда Європейського Союзу: Німеччини, Великої Британії та Франції, – щоб мати можливість повернути за стіл переговорів сутність і примирити всі ці точки зору", – заявив Макрон.

Він висловив переконання, що "будь-яка ініціатива, спрямована на мир, є доброю".

"Ми знаємо, за яких умов цей мир є прийнятним. Необхідно, щоб вони враховували елементи, які дозволяють досягти справедливого та довготривалого миру для українців, і які враховують елементи безпеки для всіх європейців", – додав французький президент.

Зокрема, він нагадав, що вважає неправильним "обмеження формату української армії, тобто її власного суверенітету".

"Ми знаємо, що якщо не буде елементів стримування, росіяни повернуться і зрадять свою обіцянку. Ми бачили це неодноразово, зокрема щодо України у лютому 2022 року", – нагадав Макрон.

Також він наголосив, що мир в Україні "має початися з припинення вогню. І це також те, чого ми можемо спробувати досягти у короткостроковій перспективі".

"З березня, коли президент Зеленський дав свою згоду на припинення вогню, саме Росія завжди казала "ні". Але ми маємо елементи (мирного плану – "ЄП"), які ми вже опрацювали навесні-влітку, і після зустрічі, що відбулася в Анкориджі (за участі президента США Дональда Трампа – "ЄП"). Отже, ми відтворимо момент зближення, щоб спробувати отримати спільний текст", – розповів президент Франції.

"Цей план (який обговорюється сьогодні)… не був узгоджений з європейцями. Проте, він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи належать європейцям. Європейська інтеграція України – це в руках європейців. Вирішення того, що робитиме НАТО, – в руках членів НАТО. Тому є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, і які вимагають ширшої консультації", – підкреслив Емманюель Макрон.

Як повідомляла "Європейська правда", Президент США Дональд Трамп заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.