Трамп назвав 27 листопада дедлайном для прийняття Україною "мирного плану"
Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".
Як пише "Європейська правда", про це він сказав у подкасті ведучого Fox News Браяна Кілміда.
Ведучий уточнив у Трампа, чи справді наступний четвер є терміном, до якого Україна має пристати на "мирний план" американської сторони.
"У мене було багато крайніх термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер, на нашу думку, є відповідним терміном", – відповів він.
Американський президент відкинув озвучені Кілмідом побоювання України щодо "мирного плану" – зокрема необхідність поступитись територіями Росії, оскільки "вони вже втрачають землю".
"Минулого місяця вони (Україна і Росія. – Ред.) втратили 25 000 людей на двох. 25 тисяч людей. Це вийшло з-під контролю. Це кривава бійня", – додав він.
Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.
У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.
