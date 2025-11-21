Зеленський про США: Україна може або втратити гідність, або ключового партнера

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українського народу 21 листопада заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звернення президента до Дня гідності та свободи.

Глава держави зазначив, що зараз настав один із найважчих моментів нашої історії, та що тиск на Україну зараз – один із найважчих.

"Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі", – сказав президент.

В явному коментарі щодо запропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" президент сказав, що "від нас чекатимуть відповідь".

"Хоча насправді я вже її дав. 20 травня 2019 року, коли, присягаючи на вірність Україні, зокрема, сказав: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права та свободи громадян, додержуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не робитиме гучних заяв, а буде "спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами", конструктивно шукаючи рішення.

"Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде", – сказав президент.

Він анонсував активну роботу найближчими днями на мирному треку.

"Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу й неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно. В режимі 24/7 я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох – це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше – наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди", – заявив глава держави.

Він пообіцяв робити все, "аби в результаті сталося закінчення війни й не сталося закінчення України, закінчення Європи та глобального миру".

Зеленський зазначив, що розраховує на європейських друзів, "які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч із кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна".

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

Вдень 21 листопада відбулась термінова розмова європейських лідерів та Зеленського щодо цього питання.

