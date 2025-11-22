Представители трех государств ЕС – Франции, Германии и Великобритании – примут участие в переговорах по "мирному плану", предложенному Соединенными Штатами для Украины, в воскресенье, 23 ноября, в Женеве, чтобы получить совместный текст с учетом интересов Европейского Союза.



Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон 22 ноября на полях заседания G20 в Южной Африке.



Европейский Союз на переговорах о мире в Украине в Женеве будут представлять Франция, Германия и Великобритания.



"Уже завтра утром американские переговорщики прибудут в Женеву, туда отправится украинская переговорная команда, а также переговорная команда Европейского Союза: Германии, Великобритании и Франции, – чтобы иметь возможность вернуть за стол переговоров сущность и примирить все эти точки зрения", – заявил Макрон. Он выразил убеждение, что "любая инициатива, направленная на мир, является хорошей".



"Мы знаем, при каких условиях этот мир является приемлемым. Необходимо, чтобы они учитывали элементы, которые позволяют достичь справедливого и долгосрочного мира для украинцев, и которые учитывают элементы безопасности для всех европейцев", – добавил французский президент.



В частности, он напомнил, что считает неправильным "ограничение формата украинской армии, то есть ее собственного суверенитета". "Мы знаем, что если не будет элементов сдерживания, русские вернутся и предадут свое обещание. Мы видели это неоднократно, в частности, по Украине в феврале 2022 года", – напомнил Макрон.



Также он подчеркнул, что мир в Украине "должен начаться с прекращения огня. И это также то, чего мы можем попытаться достичь в краткосрочной перспективе".



"С марта, когда президент Зеленский дал свое согласие на прекращение огня, именно Россия всегда говорила "нет". Но у нас есть элементы (мирного плана – "ЕП"), которые мы уже проработали весной-летом, и после встречи, состоявшейся в Анкоридже (с участием президента США Дональда Трампа – "ЕП"). Итак, мы воссоздадим момент сближения, чтобы попытаться получить общий текст", – рассказал президент Франции.



"Этот план (который обсуждается сегодня)… не был согласован с европейцами. Однако, он предусматривает много вещей для европейцев. Замороженные активы принадлежат европейцам. Европейская интеграция Украины – это в руках европейцев. Решение того, что будет делать НАТО, – в руках членов НАТО. Поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, и которые требуют более широкой консультации", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.



Как сообщала "Европейская правда", Президент США Дональд Трамп заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.



Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".



В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует или потерять достоинство, или своего ключевого партнера.



