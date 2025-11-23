Зеленський розповів Макрону про вдячність Трампу після його гнівного посту

Президент Володимир Зеленський у неділю повідомив про телефонну розмову з французьким візаві Емманюелем Макроном, присвячену обговоренню мирної ініціативи США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на X.

Зеленський сказав, що представники України та Франції працюють у Женеві, "і дуже важливо, щоб був практичний результат і щоб це наближало Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки".

"Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи", – додав він.

Глава держави окремо сказав, що вдячний "за все, що Америка й президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність".

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував українську владу і свого попередника Джо Байдена за те, що вони допустили повномасштабний напад Росії на Україну.

Коментар Трампа зʼявився на тлі переговорів про висунутий американською стороною "мирний план", щодо якого нині ведуться переговори у Женеві.

