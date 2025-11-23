Зеленский рассказал Макрону о благодарности Трампу после его гневного поста

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил о телефонном разговоре с французским визави Эмманюэлем Макроном, посвященном обсуждению мирной инициативы США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал на X.

Зеленский сказал, что представители Украины и Франции работают в Женеве, "и очень важно, чтобы был практический результат и чтобы это приближало Украину и всю Европу к надежному миру и безопасности".

"Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы", – добавил он.

Глава государства отдельно сказал, что благодарен "за все, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность".

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал украинскую власть и своего предшественника Джо Байдена за то, что они допустили полномасштабное нападение России на Украину.

Комментарий Трампа появился на фоне переговоров о выдвинутом американской стороной "мирном плане", по которому сейчас ведутся переговоры в Женеве.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье „ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.