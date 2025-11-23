Українська делегація щодо "мирного плану" розпочала роботу в Женеві

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським для перемовин стосовно "мирного плану" команди американського президента Дональда Трампа, розпочала роботу в швейцарській Женеві.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у соцмережах, пише "Європейська правда".

Єрмак заявив, що провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Емманюелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

За його словами, наступна зустріч – із делегацією США.

"Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", – додав Єрмак.

22 листопада президент Зеленський сформував склад делегації для перемовин стосовно "мирного плану" команди Трампа – її очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім нього, у складі – секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Також це перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник керівника ОП Олександр Бевз.

Перед цим Умєров анонсував консультації з США у Швейцарії щодо "мирного плану" команди Трампа.

Також зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо "мирного плану", запропонованого Сполученими Штатами для України, у неділю, 23 листопада, у Женеві, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.