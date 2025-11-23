Трамп звинуватив Україну в невдячності за його зусилля припинити війну

Президент США Дональд Трамп у неділю розкритикував українську владу і свого попередника Джо Байдена за те, що вони допустили повномасштабний напад Росії на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Трамп сказав, що нинішньої війни між Росією та Україною ніколи не відбулось би "за умови сильного та належного лідерства США та України".

"Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені – єдине, що вміють робити радикальні ліві демократи – війни між Україною і Росією не було б, як її не було, навіть згадки про неї, під час мого першого терміну на посаді. Путін ніколи б не напав!" – написав він.

Президент США додав, що війна "є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так безглуздо загинули".

"Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії", – сказав Трамп.

Він також написав, що США продовжують продавати НАТО "у величезній кількості" зброю, яка потім направляється до України.

Коментар Трампа зʼявився на тлі переговорів про висунутий американською стороною "мирний план", щодо якого нині ведуться переговори у Женеві.

Президент Володимир Зеленський за підсумками перших переговорів у Женеві сказав, що пропозиції "мирного плану" США можуть враховувати "критично важливі" позиції України.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.