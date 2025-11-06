Уряд Бельгії опинився під загрозою через бюджетні суперечки

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер у четвер спробував чинити тиск на своїх партнерів по уряду на тлі глухого кута, який виник у спробі домовитись про бюджет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Де Вевер вимагав від партнерів по коаліції погодитись на бюджет, що передбачає скорочення витрат.

Де Вевер вирушить на зустріч з королем Бельгії Філіпом о 13:00, щоб доповісти про відсутність прогресу і, можливо, подати заяву про відставку.

Оточення прем'єра визнає, що він, швидше за все, не наважиться на цей крок і не піде у відставку, але якщо глухий кут збережеться, це може занурити країну в нову кризу.

Переговори щодо нового бюджету затягнулися вже на кілька місяців, і низка встановлених самими учасниками термінів не була дотримана.

Де Вевер заявляє, що скорочення необхідні для зменшення величезного державного боргу Бельгії, одного з найвищих в Європейському Союзі.

Він закликає до проведення низки "історичних" реформ, спрямованих на лібералізацію ринку праці Бельгії, скорочення високих допомог по безробіттю і зменшення витрат на пенсії.

"Бюджет жахливий, державний борг жахливий, ми повинні вжити рішучих заходів" і "продовжити роботу цього уряду", – заявив у понеділок міністр оборони Тео Франкен.

Франкен, союзник Де Вевера по партії, наполягав, що було б "божевіллям", якби уряд розвалився через бюджетні суперечки, враховуючи поточну геополітичну напруженість.

Але спроби домогтися згоди між п'ятьма різними партіями коаліції, до якої входять франкомовні економічні ліберали та нідерландськомовні соціалісти, щодо того, що потрібно зробити, виявляються складними.

Праві категорично проти підвищення податків, а ліві наполягають на тому, щоб сильніше вдарити по багатих, а не скорочувати соціальні виплати.

Ситуація з можливою відставкою Де Вевера також збігається з непростим моментом на тлі того, як Бельгія зіткнулась із серією інцидентів з невідомими дронами.

У четвер прем’єр має провести екстрену нараду з питань безпеки після того, як у вівторок пізно ввечері через незрозумілі польоти дронів було закрито кілька бельгійських аеропортів.