У Брюсселі пройдуть обговорення між посадовцями США та ЄС щодо торговельної угоди

У Брюсселі проходить перша після літньої торговельної угоди зустріч посадовців США та Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У понеділок, 24 листопада, міністр торгівлі США Говард Лутнік і торговий представник США Джеймісон Грір вперше прибули до Брюсселя після укладення торговельної угоди між ЄС і США в липні.

"Сьогодні мова йде не про переговори, а про підбиття підсумків", – заявив журналістам глава торгового відомства ЄС Марош Шефчович перед зустріччю.

За його словами, Лутнік і Грір обговорять угоду під час обіду з міністрами торгівлі країн ЄС.

"Йдеться також про політичну оцінку двосторонніх відносин між ЄС і США", – сказав Шефчович.

За даними агентства, очікується, що посадовці ЄС будуть тиснути на Лутніка і Гріра щодо рішення Вашингтона розширити 50-відсотковий митний тариф на сталь і алюміній на понад 400 товарів ЄС, що викликало побоювання, що торговельна угода втрачає свою силу.

Наприкінці жовтня писали, що німецька федерація машинобудівників (VDMA) закликала Європейський Союз переглянути тарифну угоду зі США через додаткові тарифи на сталь та алюміній, що містяться в експортованому обладнанні.

10 листопада ЗМІ повідомляли, що Швейцарія начебто близька до укладання угоди про встановлення 15-відсоткового тарифу на свій експорт до США.

Американський президент Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що США працюють зі Швейцарією над угодою про зниження 39%-ї митної ставки.

