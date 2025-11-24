В Брюсселе пройдут обсуждения между чиновниками США и ЕС по поводу торгового соглашения

В Брюсселе проходит первая после летнего торгового соглашения встреча должностных лиц США и Европейского Союза.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В понедельник, 24 ноября, министр торговли США Говард Лутник и торговый представитель США Джеймисон Грир впервые прибыли в Брюссель после заключения торгового соглашения между ЕС и США в июле.

"Сегодня речь идет не о переговорах, а о подведении итогов", – заявил журналистам глава торгового ведомства ЕС Марош Шефчович перед встречей.

По его словам, Лутник и Грир обсудят соглашение во время обеда с министрами торговли стран ЕС.

"Речь идет также о политической оценке двусторонних отношений между ЕС и США", – сказал Шефчович.

По данным агентства, ожидается, что чиновники ЕС будут давить на Лутника и Грира в связи с решением Вашингтона расширить 50-процентный таможенный тариф на сталь и алюминий на более чем 400 товаров ЕС, что вызвало опасения, что торговое соглашение теряет свою силу.

В конце октября писали, что немецкая федерация машиностроителей (VDMA) призвала Европейский Союз пересмотреть тарифное соглашение с США из-за дополнительных тарифов на сталь и алюминий, содержащиеся в экспортируемом оборудовании.

10 ноября СМИ сообщали, что Швейцария якобы близка к заключению соглашения об установлении 15-процентного тарифа на свой экспорт в США.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что США работают со Швейцарией над соглашением о снижении 39%-ной таможенной ставки.

