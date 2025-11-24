Естонія отримала корейські самохідні гаубиці K9

В Естонії Державний центр оборонних інвестицій прийняв шість нових самохідних гаубиць K9 Kõu.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Адаптацією вироблених в Кореї самохідних гаубиць до естонських умов займеться естонська компанія GoCraft.

Техніку пристосують до місцевих погодних умов, оснастять необхідним обладнанням зв'язку та обладнають додатковими відсіками для зберігання спорядження військовослужбовців.

Після доопрацювання машини надійдуть на озброєння артилерійського полку дивізії.

На цьому поставки K9 не завершені: наступного року очікується прибуття ще шести машин.

Загалом закупівля 36 самохідних гаубиць виробництва корейської компанії Hanwha Defence обійдеться приблизно в 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони Естонії повідомило про прибуття в країну другої партії французьких самохідних артилерійських установок Caesar.

Наприкінці квітня до Естонії прибули шість реактивних систем залпового вогню HIMARS, замовлені у США.