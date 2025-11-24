Эстония получила корейские самоходные гаубицы K9

В Эстонии Государственный центр оборонных инвестиций принял шесть новых самоходных гаубиц K9 Kõu.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Адаптацией произведенных в Корее самоходных гаубиц к эстонским условиям займется эстонская компания GoCraft.

Технику приспособят к местным погодным условиям, оснастят необходимым оборудованием связи и оборудуют дополнительными отсеками для хранения снаряжения военнослужащих.

После доработки машины поступят на вооружение артиллерийского полка дивизии.

На этом поставки K9 не завершены: в следующем году ожидается прибытие еще шести машин.

В целом закупка 36 самоходных гаубиц производства корейской компании Hanwha Defence обойдется примерно в 120 миллионов евро.

Напомним, в августе Министерство обороны Эстонии сообщило о прибытии в страну второй партии французских самоходных артиллерийских установок Caesar.

В конце апреля в Эстонию прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, заказанных в США.