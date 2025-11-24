Кошта про результат зустрічі лідерів ЄС в Анголі щодо миру в Україні: "ми рухаємося вперед"

У перемовинах щодо встановлення миру в Україні відчутний суттєвий прогрес, хоча деякі питання ще залишаються невирішеними, і Європейський Союз має намір продовжувати роботу разом з Україною, США та НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта після завершення неформального саміту лідерів ЄС щодо миру в Україні, який відбувся 24 листопада у Луанді (Ангола).

Євросоюз констатує прогрес у мирних перемовинах і готовий брати участь у вирішенні всіх проблемних питань – разом з Україною, Сполученими Штатами і НАТО.

"Ми із президенткою Європейської комісії (Урсулою фон дер Ляєн. – "ЄП") щойно завершили зустріч 27 європейських лідерів і підбили підсумки останніх подій щодо зусиль досягти миру для України. У мирних переговорах з’явився новий імпульс. Учорашня зустріч у Женеві між Сполученими Штатами, Україною, інституціями Європейського Союзу та європейськими представниками означила суттєвий прогрес", – заявив Кошта.

Він розповів, що, згідно з інформацією від США та України, дискусії у Женеві "були конструктивними і що прогрес було досягнуто з кількох питань".

"Ми вітаємо цей крок уперед. Деякі питання все ще залишаються для вирішення, але напрям є позитивним, і ми високо оцінюємо зусилля президентів Зеленського і Трампа та їхніх команд", – наголосив президент Євроради.

"Зараз важливо рухатися вперед як партнерам, об’єднаним нашою спільною метою. Зупинити цю війну, припинити вбивства людей і зупинити цю війну агресії проти України та забезпечити справедливий і тривалий мир для українського народу", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", на неформальний саміт ЄС щодо миру в Україні в Анголу прибули десять лідерів держав ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Перед початком зустрічі Антоніу Кошта провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, "щоб дізнатися його оцінку ситуації".

Зазначимо, європейські лідери висловили занепокоєння щодо 28-пунктного плану після того, як його передали Києву минулого тижня, перш ніж скласти власний. А після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

