Кошта о результате встречи лидеров ЕС по вопросу мира в Украине: "мы движемся вперед"

В переговорах по установлению мира в Украине ощутим существенный прогресс, хотя некоторые вопросы еще остаются нерешенными, и Европейский Союз имеет намерение продолжать работу вместе с Украиной, США и НАТО.



Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил президент Европейского совета Антониу Кошта по завершении неформального саммита лидеров ЕС по вопросу мира в Украине, который состоялся 24 ноября в Луанде (Ангола).



Евросоюз констатирует прогресс в мирных переговорах и готов участвовать в решении всех проблемных вопросов – вместе с Украиной, Соединенными Штатами и НАТО.



"Мы с президентом Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен. – "ЕП") только что завершили встречу 27 европейских лидеров и подвели итоги последних событий по усилиям достичь мира для Украины. В мирных переговорах появился новый импульс. Вчерашняя встреча в Женеве между Соединенными Штатами, Украиной, институтами Европейского Союза и европейскими представителями обозначила существенный прогресс", – заявил Кошта.



Он рассказал, что, согласно информации от США и Украины, дискуссии в Женеве "были конструктивными и что прогресс был достигнут по нескольким вопросам".

"Мы приветствуем этот шаг вперед. Некоторые вопросы все еще остаются для решения, но направление является позитивным, и мы высоко оцениваем усилия президентов Зеленского и Трампа и их команд", – подчеркнул президент Евросовета.



"Сейчас важно двигаться вперед как партнерам, объединенным нашей общей целью. Остановить эту войну, прекратить убийства людей и остановить эту войну агрессии против Украины и обеспечить справедливый и длительный мир для украинского народа", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", на неформальный саммит ЕС по миру в Украине в Анголу прибыли десять лидеров государств ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Перед началом встречи президент Европейского совета Антониу Кошта провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, "чтобы узнать его оценку ситуации".

Отметим, европейские лидеры выразили обеспокоенность относительно 28-пунктного плана после того, как его передали Киеву на прошлой неделе, прежде чем составить собственный. А после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ по миру.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.