Стармер про мирні переговори: попереду ще багато роботи

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив прогрес у переговорах про встановлення миру в Україні, проте наголосив, що попереду ще багато роботи.

Заяву Стармера наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Стармер сказав, що британський уряд та його союзники досягли "прогресу" у забезпеченні "справедливого і тривалого миру" в Україні.

Однак прем'єр-міністр попередив, що для укладення будь-якої угоди всі повинні "докласти чималих зусиль".

Його коментарі пролунали після вчорашньої зустрічі радників з національної безпеки в Женеві, де було детально обговорено мирні пропозиції щодо України. Джонатан Пауелл взяв участь у зустрічі від імені Великої Британії.

Відповідаючи на запитання журналістів про переговори, Стармер сказав у понеділок: "Усі абсолютно зосереджені на тому, чого ми маємо досягти, а саме справедливого і тривалого миру. Обидва ці слова мають значення. Мир має бути справедливим, і, очевидно, питання, що стосуються України, мають вирішуватися Україною, але він також має бути тривалим і стійким", – заявив британський прем’єр.

"Попереду ще багато роботи. Як ви знаєте, разом із президентом Франції Макроном я очолюю "коаліцію рішучих", групу країн, які надають підтримку Україні, зокрема в плані потенціалу, і зараз я планую, що ми зустрінемося завтра у віртуальному форматі", – додав Стармер.

Він наголосив, що це важливо для України, але "це також важливо для всіх нас, тому що конфлікт в Україні мав прямий вплив тут, у Сполученому Королівстві".

Як повідомляла "Європейська правда", президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у перемовинах щодо встановлення миру в Україні є відчутний прогрес, хоча деякі питання ще залишаються невирішеними.

Зазначимо, після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

