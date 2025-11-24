Стармер о мирных переговорах: впереди еще много работы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил прогресс в переговорах об установлении мира в Украине, однако добавил, что впереди еще много работы.

Заявление Стармера приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Стармер сказал, что британское правительство и его союзники достигли "прогресса" в обеспечении "справедливого и прочного мира" в Украине.

Однако премьер-министр предупредил, что для заключения любого соглашения все должны "приложить немало усилий".

Его комментарии прозвучали после вчерашней встречи советников по национальной безопасности в Женеве, где детально обсуждались мирные предложения по Украине. Джонатан Пауэлл принял участие во встрече от имени Великобритании.

Отвечая на вопрос журналистов о переговорах, Стармер сказал: "Все абсолютно сосредоточены на том, чего мы должны достичь, а именно справедливого и прочного мира. Оба эти слова имеют значение. Мир должен быть справедливым, и, очевидно, вопросы, касающиеся Украины, должны решаться Украиной, но он также должен быть длительным и устойчивым", – заявил британский премьер.

"Впереди еще много работы. Как вы знаете, вместе с президентом Франции Макроном я возглавляю "коалицию решительных", группу стран, которые оказывают поддержку Украине, в частности в плане потенциала, и сейчас я планирую, что мы встретимся завтра в виртуальном формате", – добавил Стармер.

Он подчеркнул, что это важно для Украины, но "это также важно для всех нас, потому что конфликт в Украине имел прямое влияние здесь, в Соединенном Королевстве".

Как сообщала "Европейская правда", президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в переговорах по установлению мира в Украине есть ощутимый прогресс, хотя некоторые вопросы еще остаются нерешенными.

Отметим, после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ по миру.

