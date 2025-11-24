ЗМІ: зустрічі Зеленського й Трампа цього тижня не планують

Зустрічі президентів США та України цього тижня у зв’язку з обговореннями "мирного плану" США для припинення війни цього тижня не заплановано.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Білому домі.

Після зливу у медіа "мирного плану" США з 28 пунктів у ЗМІ з’являлась інформація, що цього тижня Зеленський і Трамп можуть обговорити план, оскільки Трамп хотів згоди України на нього до 27 листопада.

Джерела Суспільного кажуть, що зустрічі президентів цього тижня не заплановано.

Нагадаємо, вихідними у Женеві відбулися перемовини США та України щодо проєкту плану, після чого у нього внесли корективи, що суттєво змінили документ на користь України.

У Кремлі заявили, що не отримували жодних "мирних планів" після переговорів у Женеві, та розкритикували корективи до плану, запропоновані європейськими лідерами.

