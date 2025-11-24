СМИ: встречи Зеленского и Трампа на этой неделе не планируют

Встречи президентов США и Украины на этой неделе в связи с обсуждениями "мирного плана" США для прекращения войны на этой неделе не запланировано.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в Белом доме.

После слива в медиа "мирного плана" США из 28 пунктов в СМИ появлялась информация, что на этой неделе Зеленский и Трамп могут обсудить план, так как Трамп ожидал согласия Украины на него до 27 ноября.

Источники Суспильного говорят, что встречи президентов на этой неделе не запланировано.

Напомним, на выходных в Женеве состоялись переговоры США и Украины по проекту плана, после чего в него внесли коррективы, которые существенно изменили документ в пользу Украины.

В Кремле заявили, что не получали никаких "мирных планов" после переговоров в Женеве, и раскритиковали коррективы к плану, предложенные европейскими лидерами.

Читайте подробнее, почему Украина считает победой "мирные переговоры" с США и о чем договорились.