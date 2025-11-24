У Путіна назвали мирні контрпропозиції ЄС щодо України "неконструктивними"

В РФ заявили, що вважають неконструктивною поширену у ЗМІ пропозицію європейців щодо мирного врегулювання в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, його слова наводить "Коммерсант".

"Що стосується тих планів, які "гуляють": просто ми сьогодні зранку вже дізналися про європейський план, який, якщо просто з першого погляду, абсолютно не конструктивний", – сказав Ушаков журналістам.

Газета The Telegraph і агентство Reuters опублікували європейський план врегулювання війни в Україні.

Документ складається з 28 пунктів, але в ньому є серйозні відмінності від американського варіанту. Детально "ЄП" розповідала про це у статті.

Також у Кремлі заявили, що не отримували жодних "мирних планів" після переговорів у Женеві.