Чому Україна вважає перемогою "мирні переговори" з США і про що домовилися

Заяви американців про "агресивний таймінг" переговорів між Україною та США щодо можливих умов перемир'я з Росією виявилися зовсім не блефом. Вже у неділю у нейтральній Женеві, на території американського диппредставництва почалися переговори про текст угоди.

І не лише почалися, а й привели до практичних змін. Треш-проєкту "мирної угоди", яку багато хто порівнював з умовами капітуляції, більше немає. США погодилися на зміну низки ключових для України пунктів.

Тепер американці хочуть погодити документ також із РФ, а з Москви наразі лунають украй критичні заяви. Тож невдовзі США напевно почнуть шукати компроміс з росіянами, і це може знову погіршити умови угоди для України.

Про те, чи є простір для компромісу з боку нашої держави, а також що означають можливі зміни до угоди, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка

Про стрімкий початок переговорів щодо мирної угоди стало відомо минулого тижня. У середу до Києва прибув Ден Дрісколл – міністр сухопутних військ США та давній товариш віцепрезидента Джей Ді Венса. Дрісколл дочекався повернення з-за кордону президента Володимира Зеленського, щоби передати йому проєкт мирної угоди.

Представлення цього проєкту президенту Зеленському відбулося у несподівано конструктивній атмосфері.

Міністр Дрісколл, який стає новим "відповідальним за Україну" в команді Трампа, пробув у Києві аж три дні поспіль – до вечора п'ятниці, домовляючись про те, як вести діалог далі. А вже у неділю переговори продовжилися у Женеві, на більш високому рівні.

З Вашингтона для цього прибула делегація на чолі з держсекретарем і безпековим радником Марко Рубіо, а з Києва – делегація на чолі з Андрієм Єрмаком.

І хоча формально переговори були двосторонніми, до них долучився ще один колективний гравець. І це – не Росія.

Йдеться про європейських лідерів, які стали на бік України у цих переговорах.

Європейські лідери передали США свої правки до "мирного плану". А щоб не затягувати узгодження, а також відповідати масштабу США – авторами європейських пропозицій формально назвали три держави – Велику Британію, Німеччину і Францію. Втім, є усі підстави вважати, що європейський проєкт спершу узгодили з Києвом. І він дійсно повністю відповідає нинішній позиції України.

Багатогодинні дискусії у Женеві закінчилися глибоко вночі і дали результат, який у Києві вважають перемогою.

Численні дипломатичні джерела американських ЗМІ у делегації США наголошують: вимоги Києва стосовно пунктів плану були задоволені.

"Українська делегація підтвердила, що всі її основні занепокоєння – щодо гарантій безпеки, довгострокового економічного розвитку, захисту інфраструктури, свободи судноплавства та політичного суверенітету – були ретельно врегульовані", – йдеться в заяві Білого дому.

Щодо змін, то з плану, наприклад, викреслили заборону на вступ України до НАТО. А щоб це не стало червоною ганчіркою для Росії європейці запропонували певну формулу.

Варто наголосити: навіть після переговорів США та України не всі деталі угоди є зрозумілими.

Можна з високою певністю прогнозувати, що Путін не відмовиться від своїх максималістських вимог і відкине версію угоди, в якій немає покарання НАТО, немає "денацифікації", а Україна зберігає реальний, а не декларативний суверенітет.

Варіант конструктивних переговорів з боку РФ, звісно, неможливо виключити на 100%, але він – украй малореальний.

За інформацією "Європейської правди", у США розглядають варіант укладення меморандуму лише з Україною, щоби поставити РФ перед фактом.

Втім, навіть якщо це станеться, це і близько не буде фінальною домовленістю. Словом, ми лише перед початком довгого шляху.

Втім, навіть якщо це станеться, це і близько не буде фінальною домовленістю. Словом, ми лише перед початком довгого шляху.