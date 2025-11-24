Трамп розповів, що обговорив із Сі Україну та Росію

Президент США Дональд Трамп розповів, що у телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем обговорював Україну та Росію.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Глава Білого дому описав розмову з Сі як "дуже хорошу".

"Ми обговорили багато тем, включаючи Україну/Росію, фентаніл, сою та інші сільськогосподарські продукти тощо", – написав Трамп, не уточнюючи деталей.

Він додав, що Сі запросив його відвідати Пекін у квітні, і він прийняв це запрошення. У відповідь Трамп запросив його стати його гостем під час державного візиту до США пізніше цього року.

"Ми погодилися, що важливо часто спілкуватися, і я з нетерпінням чекаю на це", – додав Трамп.

Нагадаємо, у листопаді віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль на початку офіційного візиту до Пекіна закликав Китай докласти більше зусиль для припинення війни між Росією та Україною.

Наприкінці жовтня Трамп заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "дуже серйозно" обговорював питання розв’язаної РФ війни проти України.